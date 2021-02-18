Malatya'da çalınan tekne motoru Elazığ'da bulundu

Malatya'da Turgut Özal Tabiat Parkı'ndaki A.A'ya ait tekne motoru yaklaşık 6 ay önce çalındı.Çalınan tekne motorunun Elazığ'a getirilmiş olabileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izini sürdükleri motoru merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde bularak sahibine teslim etti.Motoru bulunan A.A, jandarma ekiplerine teşekkür etti.Olaya ilişkin gözaltına alına şüpheli F.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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