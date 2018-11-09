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Malatya'da Cem Yılmaz izdihamı

8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde Arif V 216 filminin gösterimine katılan Cem Yılmaz'a Malatyalı sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi

09.11.2018 - 19:07 | Güncelleme:




Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin ilk film gösterimleri bugün başladı.
Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı, senaryosu ve başrolü Cem Yılmaz’a ait olan ‘Arif v 216’ filminin gösterimi halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Avşar Sinemaları’nda yapılan film gösteriminin ardından Cem Yılmaz bir söyleşi de gerçekleştirdi. Malatyalı sinemaseverlerin çok büyük ilgi gösterdiği söyleşinin moderatörlüğünü sinema yazarı Burak Göral üstlendi.

"GÜZEL ŞEYLER HER YERDE DEĞERLİDİR"


Söyleşide filme ilgi gösteren Malatyalı sinemaseverlere teşekkürlerini ileten Cem Yılmaz, festivalin giderek geliştiğini ifade etti. Yılmaz, Malatya’da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Ünlü komedyen sinemayla ilgilenen gençlere şu şekilde tavsiyelerde bulundu: "Dünyanın her yerinde bir şey dünya standartlarında yapılabilir. Bununla ilgili hiçbir derdimiz yok. Bugün Malatya’daki bir genç kardeşimin kendi telefonuyla çekeceği bir hikâye dünyadaki herkesi ilgilendirebilir. Buna hiç kimse mani olamaz. Güzel ve değerli şeyler dünyanın her yerinde değerlidir. Yeter ki kafamızda bazı kalıplar olmasın. Yirmi yıl öncesine kadar sahip olmadığımız birçok imkâna sahibiz şu anda."

"BEN DE BOŞ BİR A4'LE BAŞLIYORUM YAZMAYA" 


Üreten insanın en büyük özelliğinin küsmemesi, başka bir yol bulması olduğunu belirten Yılmaz şöyle devam etti: "Su gibi sızmak lazım yani. Arkamızda kimse yok dememek lazım. Benim de arkamda kimse yok ki! Ben de boş bir A4 kâğıdıyla başlıyorum yazmaya. Acaba bunu kim beğenecek, kim buna para yatıracak diye düşünmüyorum. Yani biraz mücadele lazım. Tutku meselesi bu neticede."
Söyleşi sonunda Malatya Girişim Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kauçuk, Cem Yılmaz’a kayısı hediye etti. Yılmaz’ın tören sonunda ‘Malatya’ya taşınıyorum’ şeklinde yaptığı şaka salonda kahkahalarla ve alkışlarla karşılandı.

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