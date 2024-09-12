Malatya'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Malatya'da otomobil ile çarpışan cip, refüje devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde cip ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
A.K'nin kullandığı cip, Tecde Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.A. yönetimindeki otomobille çarpıştıktan sonra refüje devrildi.
Kazada sürücülerle Abdulvahap Seçer (25) yaralandı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre; Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulvahap Seçer, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜLERİN DURUMU AĞIR
Sürücülerin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.