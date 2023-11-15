Malatya'da deprem! 15 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, her gün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. 15 Kasım Çarşamba günü Malatya'nın Topsöğüt ilçesinde saat 05.14'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 15 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Son dakika deprem... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 15 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde Malatya'da deprem meydana geldi. İşte 15 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM
Kandilli Rasathanesi tarafından edinilen bilgiye göre, Malatya Topsöğüt ilçesinde saat 05.14'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, 5 km derinlikte gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ