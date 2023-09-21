Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Malatya'da dünyanın en zehirli örümceklerinden biri görüldü

        Malatya'da dünyanın en zehirli örümceklerinden biri görüldü

        Malatya'nın Kale ilçesinde dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olduğu belirtilen argiope lobata türüne rastlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:14 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyanın en zehirli örümceklerinden!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kale Belediye işçisi Turgut Karakuş, Salkımlı Mahallesi'nde daha önce hiç görmediği bir örümcekle karşılaştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca ve veteriner ekipleri, Salkımlı Mahallesi'ne giderek, dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan argiope lobata türünü yerinde inceledi.

        Karaca, üzerinde farklı desenleriyle dikkat çeken argiop lobata türü örümceğin taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceğini söyledi.

        Karaca, örümceğin kolay kolay insanlara saldırmadığını belirterek, böcekte bulunan zehirin nörodejeneratif hastalığında kullanıldığını, Türkiye'de iki türü olduğu bilinen, dünya genelindeyse Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #argiope lobata
        #Malatya
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Husumet kurşunu 16 yaşındaki Fırat'ı öldürdü!
        Husumet kurşunu 16 yaşındaki Fırat'ı öldürdü!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı!
        Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!
        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı
        İran'da zorunlu başörtüsü yasasına onay
        İran'da zorunlu başörtüsü yasasına onay
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        A Milli Takım'da Montella dönemi!
        A Milli Takım'da Montella dönemi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!