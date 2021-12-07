Doğum günü meşalesi elinde patladı! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derme Sokak içerisinde arkadaş grubuyla doğum günü kutlaması yapan 17 yaşındaki U.Ö. bu sırada ‘meşale’ yaktı.

Meşalenin ateşlenmesiyle birlikte elinde patlama meydana gelen genç neye uğradığını şaşırırken, sağ eli kanlar içerisinde kaldı. İHA'nın haberine göre; kendi imkanlarıyla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan genç daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, patlayan meşaleyle birlikte çok sayıda kan izine rastladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.