Cinsel istismar iddialarıyla ilgili açıklamalar 0:00 / 0:00

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Malatya'da yaşayan 16 yaşında bir çocuğun, istismar edildiğine ilişkin iddialar üzerine, ivedi olarak devlet koruması altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada, Malatya'da yaşayan 16 yaşında bir çocuğun istismar edildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, 25 Aralık 2020 tarihinde aldığı ihbar üzerine kızımızın yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır.

Çocuğumuz ivedi olarak devlet koruması altına alınmıştır. Yine aynı gün, konuyla ilgili kolluk ve adli merciler soruşturmasına başlamıştır. Çocuğumuz kuruluş bakımında ihtiyaç duyduğu psikososyal desteği almaya devam etmektedir. Adli süreç Bakanlığımız tarafından takip edilecektir."

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Malatya'nın Arguvan ilçesi 'Narmikan (Yazıbaşı) Mahallesi'nde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

25 Aralık 2020 tarihinde Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Arguvan ilçesi Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesi'nde yaşayan 2004 doğumlu zihinsel engelli E.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek tahkikata başlandığı belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi:

"Mağdur çocuk aynı gün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınmasını müteakip MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınmıştır. Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgililerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumundan aldırılan raporda; mağdurun 'herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği' belirtilmiş olup soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir."