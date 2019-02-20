Alınan bilgiye göre Malatya'nın Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde daha önce FETÖ/PDY ait olan ve devlet tarafından el konulan metruk binanın 9. katında duman gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına 3 araç ve 11 personelle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.Yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

Öte yandan binaya el konulmasının ardından bir süre Halk Eğitim Merkezi olarak kullanıldı. Daha sonra "çürük" raporu verilmesinin ardından bina boşaltıldı.