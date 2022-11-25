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Malatya'da hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç, olumsuz hava koşullarının etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına yuvalandı. Kazada 19 yaşındaki genç öldü, araç sürücüsü ağır yaralandı

Malatya'da hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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İHA

Malatya'nın Pütürge ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Ersele Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.C. (29) yönetimindeki hafif ticari araç olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte Polat Coşkun (19) yaralandı. Çevredekilerin kazayı fark etmesinin ardından yapılan ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Polat Coşkun kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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