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Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da bir dernekte iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Dernekte silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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İHA

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyin Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Uygur Sokak içerisinde bulunan bir iş hanının 2 katındaki dernekte iki grup arasından çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucunda Emrah Dalkılıç olay yerinde hayatını kaybederken, M.D. kolundan E.B ise bacaklarından yaralandı.

Olayın şüphelilerinden olduğu tespit edilen S.A., B,G, ile M.K. ekipler tarafından olayda kullanılan suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İHA'nın haberine göre; yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin olay yerinde detaylı inceleme yaptığı cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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