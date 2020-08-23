Malatya'da iki katlı kerpiç evin duvarı çöktü

Cumhuriyet Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı iki katlı kerpiç evin duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından güvenlik amacıyla hasar gören binanın yanındaki kerpiç bina da boşaltıldı.Öte yandan, çökme anında ailenin evde olduğu ve gürültüyü duyunca dışarı kaçtıkları öğrenildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR