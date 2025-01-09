Malatya'da inşaat işçileri arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Olay akşam saatlerinde Topsöğüt Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi.

İnşaatta çalışan işçilerden O.B. ile arkadaşları N.D., A.D., B.K. ve M.A.İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma sırasında O.B., yanındaki tabancayla iş arkadaşlarına ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesiyle yaralanan N.D., A.D., B.K.ve M.A.İ., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan N.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. O.B.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.