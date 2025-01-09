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        Haberler Gündem Malatya'da inşaat işçileri arasında silahlı kavga: 4 yaralı - Güncel haberler

        Malatya'da inşaat işçileri arasında silahlı kavga: 4 yaralı

        Malatya'da inşaat işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 22:09 Güncelleme: 09.01.2025 - 22:09
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        İnşaat işçileri arasında silahlı kavga: 4 yaralı
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        Olay akşam saatlerinde Topsöğüt Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi.

        İnşaatta çalışan işçilerden O.B. ile arkadaşları N.D., A.D., B.K. ve M.A.İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Büyüyen tartışma sırasında O.B., yanındaki tabancayla iş arkadaşlarına ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesiyle yaralanan N.D., A.D., B.K.ve M.A.İ., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan N.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. O.B.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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