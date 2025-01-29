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        Haberler Gündem Malatya'da işçilerin kaldığı 3 konteyner yandı - Güncel haberler

        Malatya'da işçilerin kaldığı 3 konteyner yandı

        Malatya'da inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 3 konteyner, kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 18:26 Güncelleme: 29.01.2025 - 18:26
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        İşçilerin kaldığı 3 konteyner yandı
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        Göztepe Mahallesi'nde toplu konut inşaatı şantiyesinde çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Konteynerlerden yükselen alevleri gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Yangında, 3 konteyner zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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