Olay, akşam saatlerinde Malatya'da meydana geldi. Bir kafede karşılaşan Oğuzhan M. ile Hüsnü Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, arkadaşlarının da katılması ile kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, iddiaya göre Oğuzhan M. ile Hüsnü Y. birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralılar, kavgayı görenlerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.