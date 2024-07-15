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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da kamyonetin çarptığı genç kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Malatya'da kamyonetin çarptığı genç kurtarılamadı

        Malatya Yazıhan'da kamyonetin çarptığı genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Kamyonet sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 02:03 Güncelleme: 15.07.2024 - 02:03
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        Kamyonetin çarptığı genç öldü
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        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kamyonetin çarptığı Erhan Karadoğan (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre; kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki kamyonet, yol kenarında duran Erhan Karadoğan'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Erhan Karadoğan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Karadoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erhan Karadoğan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Kamyonet sürücüsü A.Ç'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        #Malatya
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