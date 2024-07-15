Malatya'da kamyonetin çarptığı genç kurtarılamadı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kamyonetin çarptığı Erhan Karadoğan (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki kamyonet, yol kenarında duran Erhan Karadoğan'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Erhan Karadoğan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Karadoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erhan Karadoğan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.