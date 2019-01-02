Malatya'da yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt Vali Aydın Baruş'tan geldi. Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi. Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirtti. Malatya'daki kar tatiline dair detaylar ve Malatya hava durumu haberimizde.

MALATYA'DA YARIN OKULLARA KAR TATİLİ

Vali Baruş, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek zorluklar nedeniyle 3 Ocak 2019 Perşembe günü engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır."

— Aydın BARUŞ (@aydinbarus22) January 2, 2019

MALATYA HAVA DURUMU

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) ÇARŞAMBA 21.00 - 24.00 1 1 96 3 18 PERŞEMBE 24.00 - 03.00 0 0 96 4 17 PERŞEMBE 03.00 - 06.00 -1 -3 94 5 19 PERŞEMBE 06.00 - 09.00 1 1 86 3 19 PERŞEMBE 09.00 - 12.00 2 2 87 2 14 PERŞEMBE 12.00 - 15.00 4 4 86 4 13 PERŞEMBE 15.00 - 18.00 2 2 86 5 18 PERŞEMBE 18.00 - 21.00 1 1 85 4 17 PERŞEMBE 21.00 - 24.00 1 1 89 2 22

ADANA TUFANBEYLİ'DE KAR TATİLİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini, diğer okulların eğitime normal olarak devam edeceğini söyledi.

Atar, aynı zamanda engelli ve hamile kamu görevlilerine yarın için bir günlük izin verildiğini bildirdi.

Öte yandan ilçede devam eden yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

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