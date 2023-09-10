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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da korkunç cinayet! 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü... - Haberler

        Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Malatya'da 19 yaşındaki kişinin sokakta çıkan kavgada bıçakladığı 2 kişiden biri olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 10.09.2023 - 13:11
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        Malatya'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        Malatya'nın Kiltepe Mahallesi Ayverdi Sokak'ta T.G. (19) ile Ali Korkmaz (35) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        AA'nın haberine göre, kavgada Ali Korkmaz ile yanındaki F.T. (20) yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri Ali Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Hastaneye kaldırılan F.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheli T.G'yi olay yerinde suç aletiyle gözaltına aldı.

        *Fotoğraflar: İHA

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