Malatya'da "Kore Kültür Günleri" başladı
Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen "Kore Kültür Günleri" başladı. Kore yemeği Kimbap yarışması ile çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği program 16 Ekim'e kadar sürecek
Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Günleri başladı.
Türk-Kore Kültür İletişim Derneği Başkan Vekili Dr. Soyoung Young, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de Kore kültürünün yayılmaya başladığını söyledi.
Güney Koreli bir sanatçının ülkesinin ezgilerini seslendirmesinin ardından, ülkenin kültürünü yansıtan 53 eserden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.