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Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak yayınlanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.28'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 9 Ekim Pazartesi son depremler...