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        Haberler Gündem Malatya'da korkutan deprem! 9 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Malatya'da deprem! 9 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesini gündeme getirdi. AFAD ve Kandilli yaşanan depremin büyüklüğünü, merkez üssünü ve derinliğini son dakika olarak paylaşmaya devam ediyor. İşte 9 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 19:52 Güncelleme: 09.10.2023 - 19:52
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        Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak yayınlanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.28'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 9 Ekim Pazartesi son depremler...

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        MALATYA'DA DEPREM

        Malatya Yeşilyurt'ta saat 09.28'de 4.3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        Kandilli verisi ile Kahramanmaraş Nurhak'ta saat 05.01'de 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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