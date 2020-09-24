AA

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak bazı konuları karara bağladığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edilmiştir. Bunun önüne geçilmesi amacıyla, Kovid-19 salgınını kontrol altında tutabilmek için etkili bir yöntem olarak görülen HES uygulamasının belirtilen yerlerde de hayata geçirilmesi için ek olarak tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren ilimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara girişlerde, PTT ve banka şubelerine ait binalara girişlerde, çalışan personel sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde, elektrik, su, doğalgaz abonelik ve tahsilat işlemlerine yönelik olarak hizmet veren kuruluşlara ait binalara girişlerde, tüm konaklama tesisleri ve özel ya da kamuya ait tüm misafirhanelere girişlerde HES mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verilmiştir."