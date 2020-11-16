Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye ceza

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, market, kuaför ve berber, piknik alanı, pazar yeri, AVM, toplu taşıma, kahvehane, lokanta, spor merkezi, düğün salonu, hamam ve sauna, kasap pazarı, ticari taksi, iş yeri, konaklama tesisi, taziye yeri, MAŞTİ ve tren garı ile cami ve açık alanları kontrol etti.

Ekipler, 5 kişiye maske takmamaktan, 5 kişiye yasak alanda sigara içmekten, 1 iş yerine de kural ihlalinden cezai işlem uyguladı.

Kovid-19 temaslısı olup karantina kuralını ihlal eden 14 kişi de ceza uygulandıktan sonra evlerine gönderildi.