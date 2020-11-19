Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 27 kişiye ceza verildi.

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında kent genelinde son 24 saatte 179 market, 58 kuaför ve berber, 5 piknik alanı, 4 pazar yeri, 1 AVM, 157 toplu taşıma, 67 kahvehane, 53 lokanta, 5 spor merkezi, 1 düğün salonu, 1 hamam ve sauna, 1 kasap pazarı, 43 ticari taksi, 358 iş yeri, 5 konaklama tesisi, 1 taziye yeri, MAŞTİ ve tren garı, 14 cami ve açık alanda denetim yaptı.

Ekipler, 13 kişiye maske takmamaktan, 11 kişiye toplu alanda sigara içmekten ceza yazarken 2 iş yerine de kural ihlalinden cezai işlem yaptı.

Ekipler, Kovid-19 temaslısı olduğu halde karantina kuralına uymadığı tespit edilen 3 kişiyi ise ceza kestikten sonra evlerine yönlendirdi.