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Malatya'da minareye yıldırım çarptı

Malatya’da çarşamba akşamı etkili olan sağanak yağış sırasında Yeşilyurt ilçesindeki bir caminin minaresine yıldırım çarptı. Olayda minarede hasar oluştu. O anlar ise anbean görüntülendi

malatya
HABERTURK.COM

İlçede çarşamba günü öğleden sonra aralıklı olarak devam eden yağış, akşama doğru gök gürültülü sağanak yağışa dönüştü. Şimşekler çakarken, yıldırım olayları da meydana geldi. Saat 17.09 sıralarında çifte minareli Turgut Sofuoğlu Camisi’nin minarelerinden birine yıldırım çarptı.

 

Ferdi Durdu’nun haberine göre yıldırım, minarenin alem ve külah kısmına zarar verirken, bir vatandaş bu anı cep telefonuyla görüntüledi.

Olayda, caminin koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olması ve nüfusun bir bölümüne yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

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