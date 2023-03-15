Malatya'da o konutlar depremzedelere verilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Malatya'da o konutlar depremzedelere verilecek
ABONE OL

Malatya'da o konutların fazlası depremzedelere verilecek

Malatya Battalgazi Belediyesi'nce 24 Ocak 2020'de yaşanan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin ardından kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 684 konutun 284'ü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'daki depremzedelerin kullanımına sunulacak. Kentsel dönüşümün artık zorunluluk haline geldiğini kaydeden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Eleştiri ve mahkeme sürecine rağmen konutlar tamamlanma aşamasına geldi. O gün bizi mahkemeye verenler bugün dua ediyor" dedi

Malatya'da o konutlar depremzedelere verilecek
AA

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, 3 yıl önceki Elazığ depreminin ardından riskli alan ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi'nde bulunan 110 dönümlük alanda kentsel dönüşüm çalışması başlattı. TOKİ tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm kapsamında planlanan 684 konut, 18 dükkan, kafeterya ve parkların yapımına başlandı.

Çalışmaların yaklaşık bir ay sonra tamamlanması planlanan alanda inşası biten 684 konuttan 400'ü hak sahiplerine teslim edilecek. Kalan 284 ev ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki depremzedelere tahsis edilecek.

"O GÜN BİZİ MAHKEMEYE VERENLER BUGÜN DUA EDİYOR"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya'nın aktif fay hattı üzerindeki illerden olduğunu, Elazığ depreminde Battalgazi ilçesinde 3 bin evde ağır hasar oluştuğunu söyledi. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla depreme dayanıksız en fazla binanın bulunduğu Şehit Fevzi Mahallesi riskli alan ilan edildi." diyen Güder, mahallede 400 konutun yer aldığını belirtti.

Güder, hak sahipleriyle yapılan görüşmelerin ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli aşama kaydedildiğini bildirdi. "Eleştiri ve mahkeme sürecine rağmen konutlar tamamlanma aşamasına geldi. O gün bizi mahkemeye verenler bugün dua ediyor" ifadelerini kullanan Güder, kentsel dönüşümün artık bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

"YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN DE ONAY BEKLİYORUZ"

Güder, mahalledeki 110 bin metrekare olan kentsel dönüşüm alanının rezerv alanla 250 bin metrekareye çıkartıldığını dile getirerek, yeni kentsel dönüşüm için de onay beklediklerini söyledi. Elazığ depreminden alınan dersle yenilenen konutların Malatyalı depremzedelere de katkı sağlayacağına dikkati çeken Güder, şu değerlendirmelerde bulundu.

"284 DEPREMZEDE VATANDAŞIMIZ ORAYA TARIŞMIŞ OLACAK"

"Şehit Fevzi Mahallesi'nde 684 konut yapmıştık. Orada 400 konutumuz vatandaşlara tahsis edilmiş. Ticari alanlar hariç 284 konutumuzu da rezerv olarak elimizde bulunduruyorduk. İnşallah o 284 konutumuzun da AFAD üzerinden depremzedelere kura dahilinde dağıtımı gerçekleşecek. Bu tür konutlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılıyor ama tahsis işlemini, hak sahipliğini AFAD belirliyor. AFAD belirledikten sonra 284 depremzede vatandaşımız da oraya taşınmış olacak. 684 evde yaklaşık 2 bin kişiye barınma imkanı sağlamış olacağız."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akbank emekli EYT promosyon kampanyası 2023 | Akbank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor?
GÜNDEM Akbank emekli EYT promosyon kampanyası
SEL FELAKETİ! Son dakika: Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda sel sularında mahsur kalan kişi kurtarıldı!
GÜNDEM Abide Kavşağı'nda can pazarı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU 2023 | Garanti BBVA emekli promosyon ücretleri güncellendi! Garanti Bankası ne kadar promosyon veriyor?
GÜNDEM Garanti EYT emekli promosyon kampanyası
HDP: Kapatma davasında karar seçim sonrasına bırakılsın
GÜNDEM HDP'den AYM'ye ikinci başvuru
Son dakika: Deprem bölgesinde sel felaketi! İşte beklenen son durum
GÜNDEM Deprem bölgesinde sel felaketi! İşte beklenen son ...
İş Bankası EYT promosyon kampanyası 2023 | İş Bankası ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor?
GÜNDEM İş Bankası EYT promosyon kampanyası
Hatay Valisi Rahmi Doğan milletvekili aday adayı olmak için istifa etti
GÜNDEM Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan sel felaketine ilişkin açıklama
GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu'dan sel felaketine ilişkin ...
Son dakika: Balıklıgöl taştı! Su seviyesi 2 metre yükseldi
GÜNDEM Balıklıgöl taştı! Su seviyesi 2 metre yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.