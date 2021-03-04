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Malatya'da organize suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama

Malatya'da silahlı suç örgütü kurarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Malatya'da organize suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama
AA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, huzur ve sükun ortamını bozan, silahlı suç örgütü kurarak haksız kazanç elde eden şüphelilerin tespiti amacıyla 5 ay süren teknik takip sonucu gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bir şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 15 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Mart'ta haklarında gözaltı kararı verilen 16 zanlı operasyonla yakalanmıştı.

Şüphelilerin ikametgah ve araçlarında yapılan aramalarda 14 otomatik ve pompalı tüfek, 44 dolu kartuş, 3 otomatik tüfek şarjörü, 21 tabanca, 22 tabanca şarjörü, 694 tabanca mermisi ile "sallama" olarak tabir edilen 2 kesici alet ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerin, iş yeri, araç ve ikametgah kurşunlama, silahla ve kesici aletle kasten yaralama ile yağma suçlarının da aralarında bulunduğu 14 faili meçhul olayın zanlısı oldukları belirlenmişti.

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