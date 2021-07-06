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Malatya'da otomobil devrildi: 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 1 polis memuru yaralandı. Kazanın polis memurlarının mesai çıkışı evlerine dönerken gerçekleştiği öğrenildi

Malatya'da otomobil devrildi: 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Otomobil dereye devrildi: 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
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AA

Muzaffer Aydın (46) idaresindeki 55 AAK 417 plakalı otomobil, Kurucaova Mahallesi'nde dereye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücü Aydın hayatını kaybederken, yanındaki Sara Şen (27) yaralandı. Şen, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Aydın'ın Doğanşehir Bölge Trafik Amirliğinde, yaralanan Sara Şen'in ise Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı, kazanın polislerin mesai çıkışı Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki evlerine döndüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.

Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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