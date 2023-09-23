Malatya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Malatya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Ali G. idaresindeki otomobil, Akçadağ ilçesine bağlı Özal köyü mevkisinde, Hüseyin T'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Hüseyin T, Ali T, Batuhan T, Hayriye T. ve Hüseyin T. itfaiye ekipleri ile vatandaşlarca sedyeyle ambulansa taşındı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.