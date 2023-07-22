Malatya'da peş peşe deprem! 22 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu? - Son dakika deprem haberleri

Malatya'da peş peşe deprem! 22 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu? - Son dakika deprem haberleri

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Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 22 Temmuz Cumartesi son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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