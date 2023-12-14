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        Haberler Gündem Malatya'da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi - Güncel haberler

        Malatya'da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi

        Malatya'da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:34 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:34
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        Malatya'da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında il dışından ruhsatsız silah getirileceği belirlendi.

        Kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi.

        Araçtaki E.A. ve A.B.K. gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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