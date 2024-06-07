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        Haberler Gündem Güncel Malatya'da silahlı saldırı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Malatya'da silahlı saldırı: 1 ölü

        Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 09:33 Güncelleme: 07.06.2024 - 09:39
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        Otomobilden kurşun yağdı
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        Malatya'da Küçük Sanayi Sitesi girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bir otomobilden açtıkları ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 36 yaşındaki Sefa Karakuş yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Karakuş, ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

        Karakuş, hastanede yaşamını yitirirken polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Malatya
        #silahlı saldırı
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