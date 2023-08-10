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        Haberler Gündem Malatya'da son dakika korkutan deprem: 9 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesiyle deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Malatya'da korkutan deprem! 9 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerini anbean güncel olarak vatandaşlar ile paylaşıyor. Son depremler listesine göre; Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile "Deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 00:24
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        Son dakika deprem haberleri, güncel olarak meydana geldikçe Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenlerin gözleri "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna çevrildi. İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

        9 Ağustos saat 20.01'de saat Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        9 Ağustos saat 08.10'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Ardından saat 11.22'de Kahramanmaraş Göksun'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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