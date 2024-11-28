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        Haberler Gündem Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

        Malatya'da düzenlenen operasyonda 45 sikke ile ok ve mızrak uçları ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 21:41 Güncelleme: 28.11.2024 - 21:41
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        Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma neticesinde şüpheli A.Ö'nün kullandığı araç durduruldu.

        Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada Roma dönemine ait 7 ok ve mızrak uçları ile 3 yüzük, Bizans-Emevi ve Abbasi dönemlerine ait 45 sikke ile 2 dedektör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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