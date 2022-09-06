İHA

Malatya’da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 47 yaşındaki şahıs defnedilirken, olayın şüphelisi ise adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, dün akşam 20.15 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Cahit Varol (47) ile Z.A. Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparkta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar karşılıklı olarak birbirlerini bıçakla yaraladı. Z.A. gittiği özel bir hastanede tedavi altına alınırken, park içerisinde yerde kanlar içerisinde vatandaşlar tarafından bulunan Cahit Varol kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemlerinin ardından Z.A. gözaltına alınarak çocuk şubeye götürülürken, olayda hayatını kaybeden Cahit Varol’un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından teslim edildiği aile yakınları tarafından öğle saatlerinde şehir mezarlığına defnedildi.

Olayın şüphelisi Z.A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tahkikat sürüyor.