Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan kavgada baba tartıştığı oğlunu silahla yaraladı.

Olay, 16.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kevser sokak içerisinde bulunan adreste N.K. oğlu A.K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda öfkeli baba silahla oğluna ateş açarken kaçmaya çalışan gencin sol koluna kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı A.K. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın zanlısı N.K.’nın suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.