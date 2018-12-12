Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan kişi yakalandı. Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan arama kararı bulunan M.A.İ'nin, Arguvan ilçesi Aşağı Sürmeli Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ve Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

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