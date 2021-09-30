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Malatya'da TIR'ın altına giren motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde TIR'ın altına girerek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'da TIR'ın altına giren motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü
Malatya'da motosiklet TIR'a çarptı: 1 ölü
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AA

Kaza, Malatya-Kayseri Karayolu Akçadağ ilçesi Karahan Tüneli mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Malatya istikametine seyir halinde olan 55-60 yaşlarındaki Ahmet K. idaresindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'a çarptı. TIR'ın altına giren motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazanın fark edilmesiyle birlikte TIR sürücüsü aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aracın altında kalan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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