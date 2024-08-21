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        Haberler Gündem Malatya'da TIR ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler

        Malatya'da TIR ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde TIR ve kamyon çarpıştı. Kazada kamyon şoförü Hasan İşgörür yaşamını yitirdi, TIR şoförü T.Ç. ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 18:11 Güncelleme: 21.08.2024 - 18:11
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        TIR ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

        T.Ç. idaresindeki TIR ile Hasan İşgörür yönetimindeki kamyon çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan İşgörür'ü çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

        Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde kamyon şoförü Hasan İşgörür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan TIR şoförü T.Ç. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hasan İşgörür'ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Kaza nedeniyle kapatılan Malatya-Gölbaşı kara yolu, bir süre sonra tek yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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