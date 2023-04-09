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Malatya'da uçuruma devrilen otomobildeki bebek öldü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 2 aylık bebek öldü, anne ve baba yaralandı

Malatya'da uçuruma devrilen otomobildeki bebek öldü
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AA

Mehmet Çelebi yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Basmezra Mahallesi'nde uçuruma devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Emine ve 2 aylık bebek Ahmet Çelebi, bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan bebek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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