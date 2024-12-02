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        Haberler Gündem Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Malatya'da uyuşturucu operasyonları: 12 tutuklama

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 22:03 Güncelleme: 02.12.2024 - 22:03
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        Uyuşturucu operasyonları: 12 tutuklama
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 22-30 Kasım tarihlerinde kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda, 537 sentetik hap, 313 gram sentetik uyuşturucu, 85 gram esrar, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 9 mm çapında 250 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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