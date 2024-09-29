Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından belirlenen şüphelilerin adresine dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde 850 uyuşturucu hap, 83 gram metamfetamin, 78 gram kannabinoid, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.