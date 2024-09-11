İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, 'torbacı' olarak tanımlanan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 17 bin 627 hap, 209 gram metamfetamin, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 860 fişek, 4 kök kenevir ve 140 bin 160 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan ekipler 20 şüpheliyi gözaltına aldı.