Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Akçadağ ilçesinde operasyon gerçekleştirildiğini ve 36 kilo 30 gram uyuşturucu madde ile 52 kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Yavuz, adli makamlarca tahkikata başlanıldığını ve uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.