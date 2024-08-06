Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Malatya'da düzenlenen operasyonda, 36 kilogram uyuşturucu madde ile 52 kök kenevir ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı
Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Akçadağ ilçesinde operasyon gerçekleştirildiğini ve 36 kilo 30 gram uyuşturucu madde ile 52 kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Yavuz, adli makamlarca tahkikata başlanıldığını ve uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.