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        Haberler Gündem Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

        Malatya uyuşturucu operasyonunda 48 bin 414 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 21:29 Güncelleme: 16.10.2024 - 21:29
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

        Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 48 bin 314 sentetik uyuşturucu hap ve 30 gram kokain ele geçirildiğini, 5 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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