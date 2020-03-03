Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA

Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Tespit edilen şüphelilerin aracında yapılan aramada 34,44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si savcılıkça 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kişinin üstünde ve aracında yapılan aramada, 36,54 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ve 1 pompalı tüfek ile 2 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.