DHA

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Emre (26) ve Seher Tutal (24) çiftinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne dünyaya gelen erkek bebekleri oldu. Saat 00.03'te dünyaya 2 kilo 800 gram ağırlığında gelen erkek bebeğe Yunus Emre ismi verildi. Yunus Emre bebeği kucağına almanın sevincini yaşayan Seher Tutal, 2021 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Anne Tutal, 2'nci çocuklarını kucağına aldığını belirterek, "Yeni yılda çok mutluyum çocuğumu kucağıma aldım. Bugünleri geçirdik Allah'ın izniyle bu hastalık da biter. Çocuğumla daha mutlu ve mesut yaşar giderim inşallah. 2'nci çocuğum bu, adını Yunus Emre koyduk. Yeni yıl hayırlı uğurlu olsun. Bu salgın bir an önce bitsin, kurtulalım, çocuklarımızla mutlu mesut dışarıya çıkalım ve gezelim" dedi.

Kadın Doğum Uzmanı Eyüp Gökhan Turmuş ise yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu ifade etti.