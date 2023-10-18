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Buradaki kentsel dönüşümün ardından diğer mahallelerde oturanların da talepte bulunduklarını anlatan Güder, şunları aktardı: "Vatandaşlarımızın çoğu buradaki yapılaşmayı, evlerin yapısını, şeklini görünce 'Bizim mahallelerimizde, sokaklarımızda ne zaman kentsel dönüşüm başlatılacak?' diye bizlerden talep ediyorlar. Önümüz kış, kış dönemlerinde inşaatların yapım süreci biraz uzayacak. Bahar ayından itibaren hem vatandaşın kendi yapacağı yerinde dönüşüm hem müteahhit eliyle yapılabilecek dönüşümler, diğer tarafta belediye olarak yapacağımız kentsel dönüşümlerle bu bölgelerin değişmez denilen, bugün Şehit Fevzi Mahallesi'nin yüzde 70’lik bölümünün kaderinin değişmesine öncülük etmişsek ne mutlu bize. Diğer kısımların da değişip dönüşmesine vesile olmamız lazım."