Malatya'daki patlayıcı yüklü otomobile ilişkin davada verilen karar hukuka uygun bulundu

Elazığ'da 42 kilogram esrar ile 18 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA

Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel'i 23 yıl, sanık Zeyyat Ağaoğlu'nu 18 yıl, sanıklar Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol'u 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandıran Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını inceledi.

İncelemenin ardından yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın olmadığını, deliller ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin bulunmadığını kaydeden Daire, ispat bakımından da değerlendirmenin yerinde olduğuna karar verdi.

- Olay

Polis ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 1 Kasım 2018'de şüphelendikleri otomobili durdurmuş, yakıt deposuna zulalanmış 30 pakette 28 kilo 60 gram patlayıcı, iki alıcı anahtar, tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti. Araçta ele geçirilen patlayıcının, "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PENT" karışımı olduğu belirlenmişti.

Patlayıcı yüklü aracı kullanan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Çankırı'da 42 kilo 994 gram, Antalya'da da 24 kilo 354 gram patlayıcı toprağa gömülü bulunmuştu.

Şüphelinin, Suriye'den getirilen plastik patlayıcıyı, Mardin Kızıltepe kırsalında teslim aldığı ve İstanbul'a götürmek istediği tespit edilmişti.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel'e "terör örgütü üyeliği" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 23 yıl, sanık Zeyyat Ağaoğlu'na "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 18 yıl, sanıklar Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol'a aynı suçtan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.

Heyet, tutuksuz sanıklar Mesut Demirok, Hamit Güzelgül ve Özcan Öden'in beraatine karar vermişti.