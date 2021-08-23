Malatya'dan selin etkilediği Sinop'a 119 yardım kolisi gönderildi

AA

Malatya Valiliğinin koordinesinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, bağlı esnaf odaları ve kent esnafı tarafından hazırlanan yardım kolileri AFAD İl Müdürü Mustafa Türker'e teslim edildi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, mağdur olanlara ise geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Allah bir daha ülkemize böyle afetler yaşatmasın. Selden zarar gören vatandaşlarımız için başlatılan kampanyaya biz de Malatya esnaf camiası olarak katkı sunmaya çalıştık. Birliğimiz, Kredi Kefalet Kooperatifimiz, esnaf odalarımız, bireysel olarak oda başkanlarımız ve esnaflarımız, kampanyaya destek verdi. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yardımlar AFAD tarafından yerine ulaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ise ülke olarak bu sıkıntıların üstesinden gelineceğine inandıklarını kaydetti.