Malatya'dan Türkiye'nin dört bir yanına plazma gönderiyorlar

AA

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, immün plazma tedavisinin Kovid-19'a yönelik en özgün tedavi yöntemi olduğunu söyledi. Kızılay, immün plazma tedavisini Türkiye'de ilk kez 5 Nisan'da bünyelerindeki Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan işlemle uyguladıklarını hatırlatarak Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif çıkan bir hastadan toplanan plazmadan başka bir hastanın tedavisinde yararlanıldığını söyledi.Plazma tedavisi uygulanan hastanın 72 saat sonra ilk olumlu gelişmeleri gösterdiğini, arkasından Kovid-19 testinin negatife döndüğünü ve taburcu edildiğini anımsatan Prof. Dr. Kızılay, şöyle devam etti:"Plazma tedavisi konusunda Türkiye'nin en tecrübeli ve donanımlı merkezi Turgut Özal Tıp Merkezidir çünkü biz hastanemizde 2019 verilerine göre 5 bine yakın plazma tedavisi uyguladık. Hastanemiz organ nakli, kök hücre ve kemik iliği nakli merkeziyiz. Ayrıca Türkiye'nin en büyük aferez merkezine sahibiz. Bu büyük altyapı ve deneyimimiz dolayısıyla plazma tedavisini Türkiye'de en iyi bilen merkezlerinin başında geliyoruz. Onun için plazma tedavisini ilk biz başlattık."Kızılay, immün plazmanın son derece etkili bir tedavi yöntemi olduğunu aktararak olumlu sonuçlarını gördüklerini ifade etti.- "23 plazma alarak diğer illere gönderdik"Kendilerinin ardından Türkiye genelinde farklı merkezlerde de immün plazma yönteminin uygulanmaya başlandığını bildiren Kızılay, şöyle devem etti:"Bünyemizdeki aferez merkezinde Kovid-19'u yenen hastalardan 23 plazma alarak diğer illere gönderdik. Hastaların olumlu, iyi sonuçlarını oradaki doktorlarımızdan aldık. Taburcu olan hastalar da var, bunları da takip ediyoruz. Bunun haricinde plazma tedavisi konusunda çok merkezli bir araştırma çalışmasını da başlattık. Bu çalışmaya 15'in üzerinde merkez katılıyor. Bu merkezlerin plazma tedavisi verilerini hocalarımız yakın zamanda bilimsel bir çalışmaya dönüştürerek, dergide sonuçları yayınlayacak. Buradan da net sonuçları görmüş olacağız. Şimdiye kadar elde ettiğimiz veriler plazma tedavisinin olumlu neticeler verdiği, seçilmiş, uygun hastalarda plazma tedavisinin diğer tedaviyle kombine birlikte verileceği, diğer tedavilerin başarılı olmadığı hastalarımızın bir kısmında plazma tedavisinin başarılı olduğu yönünde gözlemlerimiz oldu."- "Havuzda her kan grubundan 42 plazma var"Kızılay, plazma tedavisinde Kızılay'ın da aktif çalışmasıyla önemli yol aldıklarını anlatarak şunları kaydetti:"Turgut Özal Tıp Merkezimizin aferez ünitesinde plazma havuzu oluşturduk ve şu an havuzumuzda her kan grubundan 42 plazma daha var. Bu plazma havuzundan yakın illerimize, ihtiyaç olan doktorlarımızın uygun gördüğü hastalara da destek veriyoruz. Siirt, Muş, Konya, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a plazma gönderdik."- "İmmün PRP" çalışması başlatıldıProf. Dr. Kızılay, yeni bir tedaviye de araştırma amacıyla başladıklarını aktararak şunları kaydetti:"Bu tedavi de immün PRP tedavisi. İmmün PRP, zenginleştirilmiş plazmanın bir nevi ilaç olarak hazırlanması diyebileceğimiz bir tedavi. Bu araştırma amacıyla başlanmış bir yöntem. Bunun için iddialı bir şey söylemek mümkün değil çünkü yeni başlamış bir araştırma çalışması. Bunun da Sağlık Bakanlığından izni alınmış durumda. Bu, araştırma çalışması olduğu için ancak çalışmanın ilerleyen sürecinde bir şeyler söylenebilir."