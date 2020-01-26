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Malatya Gazeteciler Cemiyeti depremde hasar gördü

Elazığ Sivrice merkezde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya merkezde hasara yol açtı. Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nde de hasar meydana geldi.

Malatya
HABERTURK.COM

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya merkezinde de çok sayıda binada hasara yol açtı. 

Ferdi Durdu’nun haberine göre, depremin ardından yapılan tespitlerde Malatya Gazeteciler Cemiyetinin bulunduğu PTT Caddesi Belediye İş Hanından da kısmen hasar meydana geldi.

Gazeteciler Cemiyetinin bulunduğu binanın çatısı hasar görürken tavan da kısmen çöktü. Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, binada hasar oluştuğunu ve hasar tespit ekibini çağırdıklarını belirterek "Binada yapılacak hasar tespitine göre hareket edeceğiz. Binada ve Cemiyet merkezinde hasar var. Ayrıca artçı sarsıntılar devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarını bekliyoruz” dedi.

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